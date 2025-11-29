新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ウルトラマンシリーズが2026年７月に60周年を迎えることに向け、12月１日（月）より29作品の配信を順次開始する。 ウルトラマンシリーズは、1966年に円谷プロダクションが制作した特撮ドラマ『ウルトラQ』『ウルトラマン』を原点とする日本を代表する特撮ヒーローシリーズ。怪獣や宇宙人から地球を守るウルトラヒーローたちの活躍を描きながら、勇気・希望・思いやりといった普遍的なテ