「ウルトラマン」60周年に向けABEMAで29作品配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ウルトラマンシリーズが2026年７月に60周年を迎えることに向け、12月１日（月）より29作品の配信を順次開始する。
ウルトラマンシリーズは、1966年に円谷プロダクションが制作した特撮ドラマ『ウルトラQ』『ウルトラマン』を原点とする日本を代表する特撮ヒーローシリーズ。怪獣や宇宙人から地球を守るウルトラヒーローたちの活躍を描きながら、勇気・希望・思いやりといった普遍的なテーマを昭和・平成・令和の世代を超えて伝え続けてきた本シリーズ。テレビシリーズに加え、映画、配信作品など多数の関連作品が制作され、世代を超えたエンターテインメントとして、幅広く支持を集めている。
このたび、ウルトラマンシリーズが2026年７月に60周年を迎えることに向け、「ABEMA」初配信を含む29作品の配信が決定。12月１日（月）にシリーズの礎を築いた『ウルトラQ』『ウルトラマン』をはじめ『ウルトラセブン』『ウルトラマンZ』など８作品の配信を開始することを皮切りに、翌月2026年１月１日（木）には『ウルトラマンマックス』『ウルトラマンメビウス』『ウルトラマンアーク』など、2026年２月１日（日）には『帰ってきたウルトラマン』『ウルトラマンA』『ウルトラマンタロウ』など配信開始。『ウルトラマンアーク』を除く28作品は今回が「ABEMA」初の配信となる。なお、３月以降の配信作品は追って発表。
また配信を記念し、12月６日（土）夜８時より、『ウルトラQ』の全話ノンストップ無料一挙放送も決定。放送後１週間は全話無料で楽しめる。なお他作品の全話無料一挙放送も順次実施予定。
(C)円谷プロ
