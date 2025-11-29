「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況ティム・ネベレット氏米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2年連続でワールドシリーズ（WS）を制し、3年連続4度目のMVPを受賞するなど充実のシーズンを送った。2023年に結んだ10年総額7億ドル（約1014億円＝当時）の契約金はすでに全額を回収していると報じられているが、米地元局の実況アナウンサーは、「オオタニ経済」という言葉を用い、その異次元の価値を語っている。ドジャー