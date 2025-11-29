ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ウエストランド・井口浩之告白 飲み会の誘い「面と向かって断った」… ウエストランド お笑い芸人 エンタメ・芸能ニュース テレ朝POST ウエストランド・井口浩之告白 飲み会の誘い「面と向かって断った」人物は 2025年11月29日 10時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ウエストランド・井口浩之がPodcast番組で、先輩との飲み会に言及した 「行きたくないし、行かないんだ」「杉並区から出ない」とキッパリ 「品川（祐）さんが誘ってきたけど、面と向かって断りました」と明かした 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 「ミーモモンって何？」夫に渡した買い物メモが、謎解きに……4児の母の“殴り書き”が大波紋 2025年11月28日 11時45分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分