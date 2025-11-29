高川学園高校（山口県防府市）野球部で部員同士による暴力行為の事案があり、日本高校野球連盟から厳重注意を受けていたことが２８日、同校への取材でわかった。同校は今年の秋季中国地区高校野球大会で準優勝しており、来春の選抜高校野球大会への出場が有力視されている。処分は２１日付。同校などによると、今年１０月、２年生部員が寮内の自身の部屋に１年生部員を呼び出し、「しっかりしなきゃだめだろう」などと声を掛け