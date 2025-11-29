義実家付き合いに気を遣った経験はありますか。良好な関係を築きたいがゆえに、少々無理なお願いを聞いてしまうことはないでしょうか。それがお金のお願いだとなおのこと悩みますよね。この漫画はある女性(仮名・アイコ)の体験談をもとにしたもの。夫婦関係は良好だったものの義妹からの相談を機に関係性が変化していきます。『義実家からお金の無心をされた話』をダイジェストで紹介します。 ©ママリ ©