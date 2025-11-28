同じ会社で働いている同僚とは、できる限り良好な関係を築きたいと思う人は少なくないと思います。この漫画の著者であるぱるる(@palulu_diary)さんも、職場では穏やかに過ごしたいと考えている1人でした。しかし、ある日を境に、ぱるるさんと仲の良い同僚が職場を仕切る女性とトラブルになり、徐々にぱるるさんも巻きこまれることに。身勝手な主張をする同僚とのトラブルを描く『女の職場は怖い』を紹介します。 ©palul