ヤバすぎ！職場にいた【嫌がらせ常習犯】→周囲が逆らえないボスキャラの恐怖【ママリ】

同じ会社で働いている同僚とは、できる限り良好な関係を築きたいと思う人は少なくないと思います。この漫画の著者であるぱるる(@palulu_diary)さんも、職場では穏やかに過ごしたいと考えている1人でした。しかし、ある日を境に、ぱるるさんと仲の良い同僚が職場を仕切る女性とトラブルになり、徐々にぱるるさんも巻きこまれることに。身勝手な主張をする同僚とのトラブルを描く『女の職場は怖い』を紹介します。

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

ロッカーから消えた財布。取ったのはまさか…

ぱるるさんの職場は、従業員の割合の多くを女性が占めているといいます。女性同士の間ではと派閥のようなものがあり、その中にはいわゆる「ボスグループ」というものも存在していたようです。



それでもぱるるさん自身は穏やかな日々を過ごしていましたが、ある日、ぱるるさんの同僚の財布がなくなる事件が起きます。一体、財布はどこに行ってしまったのでしょうか。

財布を取った犯人は職場を牛耳る女性？

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

財布がなくなって数日。同僚であるもなかさんはぱるるさんたちに対し、犯人は職場のボス的存在である、ボス恵かもしれないと相談をします。



以前からボス恵さんに目を付けられていたというもなかさん。しかし、財布の件については確証がなく、簡単に疑いをかけることはできない状況でした。



しかしある日、ぱるるさんたちは信じられない光景を目の当たりにするのでした。

財布は戻って来たけれど気持ちは晴れなくて

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

もなかさんのものと同じ財布をボス恵さんが持っていることなどから、盗んだ犯人がボス恵だと確信をもったぱるるさんたち。



社員にこの件について話そうとぱるるさんは提案しますが、同僚は嫌がらせがひどくなる不安から踏み出せない同僚。事態はなかなか解決しないまま数日がたちました。



その後、もなかさんの父親が警察関係者だとボス恵たちが知った直後、財布は突如返されます。これで一件落着かと思いきや、本質的な解決には程遠く、事件は続いてしまうようです。

理不尽な職場での嫌がらせ

ぱるる(@palulu_diary)さんの職場で起きたトラブル。最初は同僚に向けられた嫌がらせでしたが、次第にぱるるさん自身も巻き込まれてしまいます。



人間関係にまつわる悩みはどんなコミュニティーでもありえるものですが、できれば平和に越したことはありませんよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）