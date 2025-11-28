ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 自宅で祖父母を殺害したか、16歳孫を起訴 地検は少年の認否を明らか… 愛知県 メ〜テレニュース 自宅で祖父母を殺害したか、16歳孫を起訴 地検は少年の認否を明らかにせず 2025年11月28日 20時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛知県田原市の自宅で同居する祖父母を殺害したとされる16歳の孫 祖父母を殺意を持って包丁で多数回切りつけるなどしたとみられている 28日に殺人の罪で起訴され、名古屋地検は少年の認否を明らかにしていない 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 石丸伸二氏が告白「今、滋賀県民なんですけど」12月の移住発表「肩書がやっと復活しました」 2025年11月27日 15時41分