この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「胴長すぎて…」ダックスのお風呂スタイルに4.6万いいね ご紹介するのはhituji(@karaasu)さんが投稿した愛くるしいワンちゃんの写真。愛犬をお風呂に入れるとき、喜ぶ子と嫌がる子がいますよね。投稿者・hitujiさんの