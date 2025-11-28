【胴長すぎてこうなった】ダックスが披露した「お風呂のまさかのスタイル」に4.6万いいね！爆笑入浴写真とは【ママリ】

「胴長すぎて…」ダックスのお風呂スタイルに4.6万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはhituji(@karaasu)さんが投稿した愛くるしいワンちゃんの写真。愛犬をお風呂に入れるとき、喜ぶ子と嫌がる子がいますよね。





投稿者・hitujiさんの愛犬は満足そうな表情から、お風呂が大好きなことがわかります。ただ、ワンちゃん用のおけに体がおさまりきれない様子。そのわけとは…？

胴長すぎておさまりきらなかった

ぐり太くんはダックスフンド特有の胴長のせいか、体がお風呂におさまりきらなかったよう。それに加えて、リラックスしすぎて、さらに体が伸びきっているのかもしれません。安心して手足を広げ、飼い主さんに洗ってもらう姿にほっこりします。



この投稿には「ご機嫌なお顔」「気持ちよさそう」「ほんのり大の字」などのリプライが寄せられていました。リプライ内の会話によると、お風呂中はおとなしくしているけれど、終わったら暴れん坊になるそう。よほどお風呂が好きなんですね。



ぐり太くんのおなかをぽちゃぽちゃしただけで癒やされそうな、ほのぼの気分になれる投稿でした。

「おいらの縄張りニャ」？マイホーム建設現場の“可愛い先住民”に5.3万いいね

ご紹介するのは、シゴカ🐈(@shigoka2)さんが投稿したある写真です。マイホーム建設中のシゴカ🐈さん。少しずつ形になっていく現場の様子を、母親が写真で知らせてくれたそうです。この日は「コンクリート打設完了」という一報とともに、送られてきた一枚。



よく見てみると、誰も住んでいないはずのコンクリートのど真ん中で、どっしり鎮座している物体が見えます。さて、その正体は…？

マイホームのコンクリが流し終わったと母から📨

あら！地域ﾈｺﾁｬﾝが私より先に寛いでる！！(コン太じゃないです)

建築現場の無機質な空間に、ふっと温もりをもたらす猫の存在。打って間もないコンクリートの上が、ほんのり温かくて気持ち良かったのでしょうか。「ココは居心地いいニャ～」とでも言いたげなリラックスした姿を見ると、こちらも自然と顔が緩んでしまいますね。飼い主さんよりも先に新居のチェック（？）を済ませてしまうとは、なかなかの大物です。



この投稿には5.3万件を超える「いいね」が集まり、「完全に我が物顔ですね♡」「新居の猫さんチェック中かな？安全確認ヨシ！」「この地に祝福を与えている」「ここの家は安泰だね！」といった、温かくユーモアあふれるコメントが多数寄せられました。



きっとこのお家は、猫にとっても人間にとっても、心地よくホッとできる場所になることでしょう。一番最初にその居心地の良さを見つけたのは、地域ネコちゃんだったという、なんとも微笑ましいエピソードでした。

「めっちゃわかる！」多頭飼いしてる人は共感、理想と現実2枚の写真に7万いいね

ご紹介するのは、たびぼん🐶ボダ&ゴル(@tabitobon)さんが投稿したある写真です。多頭飼いに憧れている愛犬家さんは、結構いるのではないでしょうか。ペットを多頭飼いしているお家は、賑やかで楽しそうですよね。表情も仕草も性格も違う犬たちが、それぞれのかわいさを発揮してくれるので、癒しや笑いのバリエーションも増えることでしょう。



ときには、理想とはちょっと違う現実が待っていることもあるよう。ボーダーコリーのたびくんとゴールデンレトリバーのぼんくんが見せてくれた「理想と現実」どうぞごらんください。

←多頭飼いの理想

現実→

理想の写真では、青い海をバックにたびくんとぼんくんが飼い主さんの横に寄り添い、まるで家族写真のよう。たびくんは忠実なまなざしで飼い主さんを見つめ、ぼんくんは満面の笑みでカメラ目線。絵に描いたような理想の多頭飼いですね。



現実の写真は、2匹がそれぞれ好きな方向へ向かい、リードを必死に引っ張る飼い主さんの奮闘ぶりが伝わってくるようです。多頭飼いならではの現実が、しっかり写真に収められています。



この投稿には「どちらも幸せそう」「現実側の写真が楽しさ120%の多幸感溢れる写真で最高に好き」「あーわかる、すごくわかる」などのリプライが寄せられていました。理想とは違う部分があっても、笑いの絶えない幸せな毎日を過ごされているのでしょうね。愛犬と暮らす楽しさが伝わってくる、すてきな写真の紹介でした。

