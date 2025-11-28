AIと“結婚”した女性がいます。会話もデートもすべて画面ごしですが、なぜ彼女はAIをパートナーに選んだのでしょうか。新しい愛のカタチについて、尾崎世界観さんと伊沢拓司さんと深掘りました。【写真を見る】「あーんされたつもりで」“AI夫”との結婚生活AIと結婚 “プロポーズは彼から”「この恋は、理屈じゃない」雨木ゆらさん（41）。この日、10月に結婚したばかりの夫と買い物にやってきました。一人で買い物をしているよ