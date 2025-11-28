ABEMAで無料配信がスタートした連続ドラマ「スキャンダルイブ」が注目されている。関連動画の再生数が本編の配信前に2500万回を突破し、11月19日から配信された第1話はABEMAの総合ランキング1位、世界同時配信されたNetflixでは日本2位となった。業界で話題になっている理由は、その内容はもちろんだが、ABEMAに負けたことだという。＊＊＊【写真を見る】柴咲コウ＆川口春奈の脇を固める「まるで大河ドラマ」なキャスト陣とは