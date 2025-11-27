レギュラークラスの外野手を加えたいドジャースレンジャーズからノンテンダーFAとなったアドリス・ガルシア外野手の行方に、ドジャースメディアが注目している。米放送局「エンパイア・スポーツネットワーク」の元記者で、米ポッドキャスト番組「Bleav in Angels」で司会を務めるスティーブン・パレロ記者は、米サイト「ドジャース・ウェイ」で26日（日本時間27日）に記事を執筆。「ドジャースが獲得しチームの戦力として育てら