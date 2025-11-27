巨人・泉口友汰内野手が２７日、大手町の球団事務所で契約更改に臨み、３７００万円増の年俸５９００万円（金額は推定）でサインした。２年目に大ブレイクを果たし「開幕２軍から始まったので、全く自分でも想像できないようなシーズンでした」と語った。今季は１３３試合でセ・リーグ２位の打率３割１厘、３本塁打、３９打点をマーク。遊撃部門でベストナインとゴールデン・グラブ賞のダブル受賞は球団で２１年の坂本勇人以来