外野手部門で5年連続5回目の受賞楽天の辰己涼介外野手が27日、都内で行われた「第54回 三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式に出席した。辰己はパ・リーグ外野手部門で5年連続5回目の受賞となった。例年ド派手な衣装で注目を集めているが、今回は落ち着いたワインレッドのスーツで姿を見せた。昨年の表彰式ではゴールドのスーツに、顔と髪の毛もゴールドに塗った“全身金ピカ”で登場して衝撃を与えた。初受賞となった2021年