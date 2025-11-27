過去2年はいずれもトップ100には入らずアメリカの映画評論サイト「TC Candler」は24日（日本時間25日）、「世界で最もハンサムな顔100人」にドジャース・大谷翔平投手をノミネートしたことを伝えた。今後はユーザーの投票などを元に順位付けされる。「TC Candler」の主観による選出で、高い知名度を誇る「世界で最も美しい顔100人」は、1990年より世界の女優やモデルなどを対象に選出されている。大谷は2013年より選ばれている男