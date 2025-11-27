任期制等自衛官を対象に就職支援西武バスは2025年11月25日、航空自衛隊と協力し、入間基地で自衛官約40名を対象としたバス運転体験会を11月8日に実施したと発表しました。 【迷彩服のバス運転士!?】これが大型バスを運転する自衛官の様子です（写真）多くの自衛官は、50代半ば以降（若年定年制自衛官）や20代〜30代半ば（任期制自衛官）で退職します。今回の取り組みは、退職後の再就職でバス運転士を選択肢の一つとして検討し