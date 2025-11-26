15歳以下のバスケットボール全国大会に出場する男女の代表チームが、11月26日に四国放送を訪れ、大会での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのはバスケットボールのクラブチーム、ライジングス徳島の男子チームと女子チームのキャプテンら8人です。チームは10月に行われた県予選で、男女ともに優勝し全国大会への出場を決めました。男子チームは、前回の大会で初の全国優勝を果