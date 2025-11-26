新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月26日（水）の「いい風呂の日」当日に大人気アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』シリーズの“温泉回”第３期OVAを含む、第３期全話を無料一挙放送する。『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』（通称『ダンまち』）は、シリーズ累計発行部数1700万部を突破した大森藤ノによる人気ライトノベルが原作で、神々が人間と共に暮らす街・オラリ