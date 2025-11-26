関メディベースボール学院の井戸総監督が説く「成績を取る習慣」野球に情熱を注ぐ子どもたちの進路選択は、保護者にとって大きな悩みとなる。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、進路指導において保護者の考えを理解することが重要と指摘する。家庭の経済状況や学校の授業料など、現実的な要素を踏まえた上で子どもの将来を考えなければ、後々不幸につながる可能性もある。学業との両立は、野