琵琶湖西岸の「渋滞名所」ついに解消へ！ 国道161号「小松拡幅」11月24日開通国土交通省 近畿地方整備局は、滋賀県大津市で整備を進めてきた国道161号「小松拡幅」の北小松区間（延長2.4km）を、2025年11月24日に開通しました。地域住民やドライバーを長年悩ませてきた琵琶湖西岸のボトルネック解消に加え、北陸方面や観光地へのアクセス向上が大いに期待されます。琵琶湖西岸の「渋滞名所」ついに解消へ！ 国道161号「小松拡