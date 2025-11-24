¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÆüÉÕÆþÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢JavaScript¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤¬Â¿¤¯¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê£»¨¤ÊUI¤ÏÆþÎÏ¥ß¥¹¤ä¥Õ¥©¡¼¥àÎ¥Ã¦¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«È¯¼Ô¤ÎDavid Bushell»á¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÖPikaday¡×¤Ï¡¢JavaScript¤ÎÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÆüÉÕÆþÎÏ¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£Pikadayhttps://pikaday.dbushell.com/¢¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢JavaScriptÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤ÏÉÔÍ×Ja