ÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤ò¤É¤¦¼ÂÁõ¤¹¤Ù¤¤«¤Î¥¬¥¤¥É¡ÖPikaday¡×
¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÆüÉÕÆþÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢JavaScript¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤¬Â¿¤¯¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê£»¨¤ÊUI¤ÏÆþÎÏ¥ß¥¹¤ä¥Õ¥©¡¼¥àÎ¥Ã¦¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«È¯¼Ô¤ÎDavid Bushell»á¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÖPikaday¡×¤Ï¡¢JavaScript¤ÎÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÆüÉÕÆþÎÏ¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£
Pikaday
¢¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢JavaScriptÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤ÏÉÔÍ×
JavaScript¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢Ã¯¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê£»¨¤ÊUI¤Ï¥¨¥é¡¼¤òÁý¤ä¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊü´þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆüÉÕÆþÎÏ¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÆüÉÕ¡¦»þ¹ïÆþÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¸½ºßÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÆüÉÕ¡¦»þ¹ïÆþÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥á¥ó¥È¤ò¾ï¤Ë¹ÍÎ¸¤·¡¢JavaScript¤òÉ¬¿ÜÍ×·ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüÉÕÆþÎÏ
ÆüÉÕÆþÎÏ¥¿¥¤¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÆüÉÕÁªÂòµ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»þ´ÖÆþÎÏ
»þ´ÖÆþÎÏ¥¿¥¤¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï»þ´Ö¤ÈÊ¬¤ò»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æü»þÆþÎÏ
Æü»þÆþÎÏ¥¿¥¤¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆüÉÕ¤È»þ´Ö¤ÎÎ¾Êý¤ò»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿ÆþÎÏ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
Ã±°ì¤ÎÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤ÏÁàºî¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ²±¤Ë»Ä¤ëÆüÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿ÆþÎÏ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£GOV.UK¤ÎÆüÉÕÆþÎÏ¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Îã¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¦·î¡¦Ç¯¤ò¸ÄÊÌ¤ËÆþÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥ì¥¯¥ÈÍ×ÁÇ¤Î³èÍÑ
ÁªÂò¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥»¥ì¥¯¥ÈÍ×ÁÇ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Áàºî²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢É½µÊýË¡¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤¬1·î1Æü¤ò¡Ö1·î¤Î1Æü¡×¤È¸í¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ä»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÁªÂò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÁêÂÐÅª¤ÊÆüÉÕ¤ÎÊý¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²Ã¤ÎÂ°À¤È¤·¤Æ¡¢
¡¦inputmode="numeric"¡§¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¿ô»ú¥¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤òÍ¥ÀèÉ½¼¨¤¹¤ë¡£
¡¦maxlength¡§ÆþÎÏÊ¸»ú¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡£
¡¦pattern¤È:user-invalid¡§ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¨ºÂ¤Ë¸¡¾Ú¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¦min¡¢max¡§ÆüÉÕ¤±¤È¿ôÃÍ¤ÎÈÏ°Ï¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡£
¡¦type="number"¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ôÃÍ¥Ç¡¼¥¿¤ËºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥Þ¥¹¥¯ÆþÎÏ
ÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥Û¥ë¥À¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ò»ý¤ÄÃ±°ìÆþÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Þ¤¿¤ÏÉôÊ¬Åª¤ÊÆüÉÕ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢JavaScript¤ÇÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢JavaScript¤ÇÆþÎÏÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¡¦¤ä¤êÄ¾¤·µ¡Ç½¤¬²õ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Í¸ú´ü¸Â¡ÊMM¡¿YY¡Ë¤ÈÀ¸Ç¯·îÆü¡ÊDD¡¿MM¡¿YYYY¡Ë¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÂ¦¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¡Ö2·î¤ÎÍ¸ú¤ÊÆü¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê1¤«¤é28¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥é¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯ÆþÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢placeholderÂ°À¤òÃ±ÆÈ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë·Á¼°¤òÀâÌÀ¤¹¤ë±ÊÂ³Åª¤ÊlabelÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüÉÕ·Á¼°¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï·î¡¿Æü¡ÊMM/DD¡Ë¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢¹ñºÝÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÆþÎÏ¤¬º®Íð¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CSS¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÆþÎÏ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò»ë³ÐÅª¤Ë1¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡ÈÏ°ÏÁªÂò¤È¸ÂÄê¥ª¥×¥·¥ç¥ó
ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆüÉÕ¤òÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Õ¥ê¡¼¥Æ¥¥¹¥È¤ÈÄó°Æ
Àµ³Î¤ÊÆüÉÕ¤ä»þ¹ï¤ò»ØÄê¤·¤Å¤é¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
datalistÍ×ÁÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Í³¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥¹¥È¤«¤éÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¡¦React¤Î¤è¤¦¤ÊJavaScript¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡©
Í¥¤ì¤¿JavaScript¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖHTMLÍ×ÁÇ¤Î»ÈÍÑ¤òµö²Ä¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥«¥¹¥¿¥à¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Îinput events¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÅý¹ç¤Ç¤¡¢value¤Î¤è¤¦¤ÊÂ°À¤òÁÐÊý¸þ¤Î¾õÂÖ¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©
¥Ú¡¼¥¸¾å¤ÎinputÍ×ÁÇ¤ÏÉôÊ¬Åª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎUI¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£OS¤ä¥Ö¥é¥¦¥¶´Ö¤Ç°Û¤Ê¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÊÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦´Ø·¸¼Ô¤¬JavaScript¤Ë¤è¤ëÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«
ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÁ÷¿®¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëUI¤è¤ê¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆþÎÏÊýË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÊý¤¬¡¢¤è¤ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¤½£¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£Ë¡¤Î¤è¤¦¤Êµ¬À©¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ÂÁõ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Ø¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥Æ¥¹¥È¤·ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
´ØÏ¢¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥àUI¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ûÂ¸¤Î¥¦¥§¥ÖÉ¸½à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î³«È¯¼Ô¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤ÄÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥Ä¡¼¥ë¤â´°àú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Î¼Â¤ËÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¤Ï¶¯¤¯¿ä¾©¤µ¤ì¤º¡¢¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È³Ø¤Ö¤Ë¤Ï¡©
°Ê²¼¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Collecting dates in an accessible way by Graham Armfield
What makes an accessible date picker? Is it even possible? by Russ Weakley
Maybe You Don't Need a Date Picker by Adrian Roselli
Date Picker Dialog Example by ARIA Authoring Practices Guide
Designing The Perfect Date And Time Picker by Vitaly Friedman
¡¦JavaScript¤ÎÆüÉÕ¥Ô¥Ã¥«¡¼¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Bushell»á¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ÊÁ°³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿JavaScriptÀ½¤ÎPikaday¤ÏGitHub¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÏ¢µ»ö
LEGO¤Î¡ÖÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤«¤é³Ø¤ÖUX¥Ç¥¶¥¤¥ó - GIGAZINE
¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¡ÖÌ©ÅÙ¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¸ì¤ë - GIGAZINE
¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎUI¤ò¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤ì¤ëReactÍÑ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖTremor¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿ - GIGAZINE
¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¡×¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊUI¤ÎÁªÂòÊýË¡¤Þ¤È¤á - GIGAZINE
300¥¿¥¤¥È¥ëÄ¶¤Î¥²¡¼¥àUI¤ò²èÁü¡õ¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖInterface In Game¡× - GIGAZINE