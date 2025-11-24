２０２５年シーズンを持って巨人で現役を引退した長野久義氏（４０）が、特別インタビューに応じた。現役中はほとんど受けることがなかった貴重なインタビューで、１６年間を回顧。前編では記憶に残るシーンを振り返るとともに、巨人・長野の支えとなり「考えてくれた人は天才」という“名曲”について語った。＊＊＊＊＊＊＊感謝の思いがあふれ出た。引退発表から１か月。満員のスタンドから浴びたコールを思い起こしながら、