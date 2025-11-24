プロ選手や一流指導者が語る打撃力アップのヒント少年野球において、打球の飛距離やスイングスピードの向上は選手たちの大きな目標となっている。しかし、ただ闇雲にバットを振るだけでは、望むような結果は得にくいものだ。プロ選手や一流指導者が語る理論に基づき、打撃力アップのヒントを探っていきたい。・飛距離を伸ばすための、スイングの加速や加速距離をどのようにつけるか。・体が前に突っ込んでしまい、強い力がボール