TBS系のアニメ「ウマ娘シンデレラグレイ」（日曜午後4時30分）のエンディングテーマのシングル「ふたり」が、26日に発売発売される。アニメ「ウマ娘シンデレラグレイ」の声優の高柳知葉（オグリキャップ）と大空直美（タマモクロス）がコラボして歌っている。同シングルには、ゲーム「ウマ娘プリティーダービー」のアイテムゲット用のシリアルが入手できる「U−connectカード」が封入されている。さらに初回生産分（数量非公表）は