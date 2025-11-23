2025Ç¯¤Î³«ºÅÆü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥»¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¤Î¹¶Î¬Ë¡¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£