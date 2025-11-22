背番号は56→120にオリックスは22日、小木田敦也投手と育成選手契約を結んだことを発表した。小木田は今季4月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、1軍登板なし。10月に戦力外通告を受けていた。小木田は角館高、TDKから2021年ドラフト7位でオリックスに入団。2023年は38試合に登板し、4勝0敗7ホールド、防御率2.19でリーグ3連覇に貢献した。昨季も5月上旬までに13試合に投げ、1勝1敗8ホールド、防御率1.38を記録していたが、右