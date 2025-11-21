メガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、人気特撮作品「ゴジラ」と初めてコラボしたアイウェアコレクション「Zoff／GODZILLA」を12月5日に新発売し、11月21日から公式オンラインショップで先行予約受付を開始します。【写真】ゴツゴツとした質感、放射熱線も…ゴジラになれた気分にも！「Zoff／GODZILLA」モデル一挙、公開！「Zoff／GODZILLA」は、1954年に誕生した第1作から2023年公開の邦画最新作まで、昭和、平成、令和の各時