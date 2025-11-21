米スポーツサイト「ブリーチャーレポート」（ＢＲ）は２０日（日本時間２１日）、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す西武の高橋光成投手（２８）について、契約にはそれほど費用がかからない可能性が高いため、先発ローテーションに厚みを持たせたい比較的小さな市場のチームが獲得に動く可能性があるだろうと分析した。高橋は２０１５年の一軍デビュー以来、１１年間で１９６試合に登板し７３勝７７敗、防御率３．