大分市佐賀関で起きた大規模火災について、市は離島を除き「鎮圧」を発表し、規制線の一部が縮小したものの、依然として立ち入りはできない状況が続いています。こうした中、警察の調査に同行して規制線内に入った女性が20日、火災現場の現状と心境を語りました。 【写真を見る】火災現場に警察と同行した女性「何もない」焼け跡の惨状と心境語る大分市佐賀関大規模火災 避難所で生活している女性は「何もない」と現場の様子