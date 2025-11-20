今回の大規模火災で多くの人が混乱する中、現場近くの介護施設のスタッフが、住民の避難を支えました。 【写真を見る】火の手迫る中、福祉車両で高齢者30人を避難所へ誘導介護施設の迅速対応大分市佐賀関大規模火災 火災が発生した佐賀関地区は、住民およそ7000人のうち、6割近くが65歳以上の高齢者です。中には車いすを利用して生活している人もいます。 火の手が迫る中、避難に大きな役割を果たしたのが地域の介護施設で