大分市佐賀関で住宅など170棟以上が焼けた大規模火災は、ほぼ消し止められたとして、市の災害対策本部は20日午前11時に鎮圧したと発表しました。 【写真を見る】【速報】大分市佐賀関大規模火災「鎮圧」と発表発生から3日目 大分市佐賀関で18日午後5時40分ごろ発生した火災では、住宅や空き家など170棟以上が焼けました。 50台を超える消防車両をはじめ、自衛隊も出動して消火にあたりっています。火はほぼ消し止められ、飛び