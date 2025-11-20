鬼越トマホークが１８日、テレビ朝日系「クロナダル」で、「今一番急上昇」「レベチ」「芸能界で一番モテる」と絶賛した芸人を挙げた。この日は芸人だけの喫煙室トークを放送。その中で鬼越が「今一番急上昇なのはレインボー池田ですよ」と実名告白。「レインボーは今すごい」「吉本のエース」とまで言い切った。コロチキ・ナダルも「噂で聞くと、もう億（稼いでいる）」とも言い、鬼越は「可能性ある。コンビ案件もすごいが