キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）【映像】右足→左足の「超高速ダブルタッチ」（リプレイあり）日本代表MFの鎌田大地が、鮮やかすぎるダブルタッチで相手を翻弄。大きな話題となっているサッカー日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表を3−0で撃破。ダブルボランチの一角で先発した鎌田は、開始早々の4分に左足ボレーで先制点を奪うなど、序盤からチームの攻撃を