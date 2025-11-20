良品計画（東京都文京区）が展開する無印良品が、2026年の「福缶」の抽選販売を実施。11月20日午前10時から抽選応募の受付を開始しています。【全40種】何が入っているかはお楽しみ！→これが「2026福缶」に入る日本各地の《縁起物》です！（エリア別）縁起物は「40種」「福缶」は2012年の正月に販売を開始。企画当初、東日本大震災が発生したことから、震災復興の東北を応援したいという思いを込め、東北4県（青森・岩手・宮城