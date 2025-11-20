俳優の佐野岳（33）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。収録でのケガの状況を説明した。この日、佐野は文書を投稿。「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました」と告白。「その後の競技も棄権する事になり、病院で精密検査をし、治療していくことになりました」と説明した。「自分が得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が1番納得出来ず、競技を最後まで続けたか