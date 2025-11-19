東京・板橋区で親族の家に放火したとして、無職の40歳の女が逮捕されました。捜査関係者によりますと川島浩美容疑者は先月、東京・板橋区にある親族の家の室内で、何らかの方法で放火した疑いが持たれています。火は壁や天井を焼きましたがけが人はいませんでした。川島容疑者は出火当時、この家にひとりでいて、火事直後の任意の聴取に「なんで燃えたのか分からない」と話していましたが、現場検証の結果、放火されたことが分かり