波乱に満ちたスタートを切ったスマートホームの標準規格「Matter」はようやく成長期を迎えたようだ。グーグル、アップル、そしてイケアなど幅広い顧客を抱える大手企業が採用に取り組み始め、シンプルで使いやすいスマートホームが現実のものとなる兆しが見えてきた。