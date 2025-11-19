漫画家のきえさんの漫画「世知辛い世の中を生きる…！！」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読む買い物に行き、いつも買っている大袋のチョコレートを手に取りました。ふと違和感を覚え、並んでいる他のチョコレートをよく見ると…という内容で、読者からは「15グラムはでかい」「地味にダメージですよね」「切ない…」などの声が上がっています。大袋チョコの変化で気付く、物価高の現実きえさんは、Xやインスタグ