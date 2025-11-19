漫画家のきえさんの漫画「世知辛い世の中を生きる…！！」が、Xで話題となっています。

【漫画】本編を読む

買い物に行き、いつも買っている大袋のチョコレートを手に取りました。ふと違和感を覚え、並んでいる他のチョコレートをよく見ると…という内容で、読者からは「15グラムはでかい」「地味にダメージですよね」「切ない…」などの声が上がっています。

大袋チョコの変化で気付く、物価高の現実

きえさんは、Xやインスタグラムで日常漫画などを発表しています。きえさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

きえさん「小さい頃からセーラームーンや赤ずきんチャチャなどの絵は描いていました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

きえさん「受講しているコルクマンガ専科の課題で、『最近悲しかったこと』を描くことになり、『最近一番悲しかったこと…これだ！』とすぐ思いつきました」

Q.「いつものチョコ」の量が減っていることに気付いたとき、どんな気持ちになりましたか。

きえさん「間違いなく悲しかったです。『気付きたくなかった』というのが本音です（笑）。何か違和感があり、じっと見ていたので気付いたんですが…。表にグラム数が書かれた商品だったので、減ったことが分かりましたが、もし裏に書いてあったら気付かないんだろうなあ、と切なくなりました」

Q.このチョコは、その後も購入しましたか。

きえさん「このときはグラム数が変わっていないものを買いましたが、その後は…買っていません…。そのチョコは『安さ』で選んでいたところもあったので、『もう他のチョコにしようかな』といろいろと試しています（苦笑）」

Q.物価上昇が続いていますが、ご自身で何か節約などはしていますか。

きえさん「買ったものは食べきる、安いときに買って冷凍保存する、割引商品から見る、でも節約を意識しすぎて気持ちが苦しくならないようにする…などを意識しています。しかし、個人では限界があるのも確かだと感じています」

Q.漫画のような「ちょっと悲しい出来事」は、他にも最近ありましたか。

きえさん「『チロルチョコ』のきなこもちが、少し前までは6個入りパックだったのが、値段は変わらず『5個入り』に変わっていて…。記憶違いかもと思いつつやっぱり悲しくなり、買いませんでした。他にも、サイズが小さくなった、値段が高くなったというものをいくつも見ています。仕方ないこととは理解しつつも悲しいですね」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

きえさん「『これは悲しい』という共感や、『最後の表情がとてもいい』といううれしいコメントなどをいただいています。たくさんの方に見ていただけて本当にありがたいです！」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

きえさん「読んでくださる方にとって、『毎日がちょっと楽しくなった』『楽しみが増えた』と思っていただけるような漫画を描き続けていきたいです。また、数年前から体調の関係で小麦を控える生活をしています。グルテンフリーのお店や商品を紹介する漫画を描いて、私と同じような困りごとのある人の助けになれたらと思っています」