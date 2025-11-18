インペリアル・エンタープライズより、「赤塚不二夫 生誕90周年記念 純金製公式カラー貨幣」が登場！11月17日（月）より、PREMICOオンラインショップでお取り扱いがスターとした。☆豪華仕様の記念金貨のイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞『おそ松くん』『天才バカボン』をはじめとする独創的なギャグ漫画で、日本中を大いに笑わせた漫画家・赤塚不二夫。”これでいいのだ！” の境地から、ナンセンスな笑いを追求し続けた