【赤塚不二夫】生誕90周年記念純金コインにアッコちゃんやバカボン一家が大集合！
インペリアル・エンタープライズより、「赤塚不二夫 生誕90周年記念 純金製公式カラー貨幣」が登場！ 11月17日（月）より、PREMICOオンラインショップでお取り扱いがスターとした。
☆豪華仕様の記念金貨のイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞
『おそ松くん』『天才バカボン』をはじめとする独創的なギャグ漫画で、日本中を大いに笑わせた漫画家・赤塚不二夫。
”これでいいのだ！” の境地から、ナンセンスな笑いを追求し続けたその漫画家人生を称える異色の記念金貨が、赤塚不二夫の生誕90周年を機に、クック諸島の法定貨幣として発行されることになった。
記念金貨にデザインされているのは、バカボン一家をはじめ、ア太郎、アッコちゃん、イヤミ、ニャロメ、ウナギイヌといったおなじみのキャラクターたち。
鏡面仕上げの純金（品位.9999）に鮮やかなフルカラーで、楽しい赤塚ワールドが浮かび上がるデザインになっている。
また反対側には、金貨の発行国クック諸島の元首チャールズ３世（英国国王）の公式肖像が刻印。
クック諸島政府発行＜赤塚不二夫 生誕90周年記念 純金製公式カラー貨幣＞は、先進のカラー鋳造技術が投入されたプルーフコインに仕上がっている。
本アイテムは発行数わずか90点のみの限定版。
記念金貨には赤塚不二夫のサインと生誕90周年の公式ロゴが金彩蒔絵で施された紀州塗の特製展示屏風、さらに発行国の発行証明書が付属する。
（C）Fujio90
