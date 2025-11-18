今季はわずか6試合の出場にとどまる楽天は18日、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した伊藤光捕手を獲得したと発表した。今オフのFA移籍1号となった。伊藤は高知・明徳義塾高から2007年高校生ドラフト3巡目でオリックスに入団。2013年には137試合に出場しブレーク。2014年にはベストナインとゴールデングラブ賞を受賞した。2018年7月に2対2の交換トレードでDeNAに移籍。その後は主に第2捕手としてチームを支えた