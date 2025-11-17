数々の妖怪伝説が残る三好市山城町で11月16日、恒例の妖怪まつりが開かれ、家族連れらで賑わいました。これは、三好市山城町に伝わる妖怪伝説を地域の活性化につなげようと、地元住民などでつくる「藤川谷の会」が毎年開いています。会場では、妖怪たちが訪れた人たちを出迎え、特設ステージでは、地元のダンスグループによるステージが披露されました。また、地元野菜をふんだんに使った名物「妖怪汁」や、地元