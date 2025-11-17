11月17日の午前、徳島市内の交差点で、自転車に乗った77歳の男性が車にはねられ、大けがをしました。警察は、車を運転していた60代の女を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。（記者）「普通乗用車は、こちらの交差点を左折したところ、直進してきた自転車とこちらの付近で衝突したとみられています」事故があったのは、徳島市沖浜東の国道55号と市道が交わる交差点です。警察によりますと、17日の午前11時半ごろ、自転車で