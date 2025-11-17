マイナー選手同士でトレード成立ドジャースは16日（日本時間17日）、マリナーズと1対1のトレードが成立したことを発表した。ドジャースはロビンソン・オルティス投手を放出しタイラー・ガフ投手を獲得。ガフは22歳とまだ若い投手だが、知らされた名前にファンは「誰だ!?」「初めて聞いたかも」と困惑している。それもそのはず。ガフは今季、トミー・ジョン手術の影響でシーズンを全休しておりマウンドにはあがっていない。ガフ