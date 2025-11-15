殿堂入りのマルティネス氏「想像できなかったことをやったんだ」ドジャースの大谷翔平投手は、満票でナ・リーグ最優秀選手（MVP）を獲得した。3年連続4度目という快挙に、エクスポズやレッドソックスで通算219勝、サイ・ヤング賞を3度受賞し殿堂入りも果たしている名投手ペドロ・マルティネス氏すら羨望の眼差しを送った。地元メディア「スポーティング・トリビューン」の創設者でCEOのアラシュ・マルカジ氏がマルティネス氏へ