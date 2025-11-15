殿堂入りのマルティネス氏「想像できなかったことをやったんだ」

ドジャースの大谷翔平投手は、満票でナ・リーグ最優秀選手（MVP）を獲得した。3年連続4度目という快挙に、エクスポズやレッドソックスで通算219勝、サイ・ヤング賞を3度受賞し殿堂入りも果たしている名投手ペドロ・マルティネス氏すら羨望の眼差しを送った。

地元メディア「スポーティング・トリビューン」の創設者でCEOのアラシュ・マルカジ氏がマルティネス氏へのインタビューを公開。大谷が“二刀流”で3本塁打＆10奪三振を記録した試合のテレビ中継に出演していた際の心境について「現実とは思えなかったね。非現実的だったよ。僕はお菓子屋さんにいる子どもになったように、大はしゃぎしていたよ。ショウヘイを見てそう感じたんだ」と笑った。

「僕たちが全く想像できなかったことをショウヘイはやったんだ。だからこそ、ショウヘイ・オオタニの全ての試合を……というか実のところ、どんな選手の試合も見ないといけないと思う。僕が言い続けていることなんだけど、全ての試合にはそれぞれのDNAというものがある。試合は毎試合、それぞれ異なるもの。MLBの試合を見ると、異なる事象が毎回起こるものなんだ」とマルティネス氏。レジェンドでも一瞬たりとも見逃せないほど、大谷には魅力が溢れている。（Full-Count編集部）